В одной их городских больниц Днепра на сегодня находятся три человека, пострадавших 14 января от ракетного удара по жилому дому. Все госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, ранами головы и лица.

Об этом на своей странице в Facebook написали сотрудники Департамента здравоохранения Днепровского горсовета.

— Родной Днепр. Невыносимая боль. Поиски людей, оказавшихся под завалами, продолжаются. В это самое время не останавливается спасение пострадавших и в городских больницах. Круглосуточно идет борьба за каждого, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что одна из тяжелораненых — молодая девушка. По словам врачей, “родилась в рубашке”. Ей проведена операция. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Однако прогнозы врачей утешительны.

Сообщается, что с ранами головы от ударов в больницу попали мужчина и женщина. Сейчас они в хирургическом отделении под наблюдением врачей, в том числе и невропатологов.

Разделяем боль каждого со всем городом, со всей Украиной и миром, пишут в сообщении сотрудники Департамента.

Источник: Днепровский горсовет