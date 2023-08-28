Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, где и как в нашей стране лечат и реабилитируют пациентов с ожогами.

— Война увеличила количество людей, нуждающихся в лечении ожоговых травм и услуг по реабилитации. К бытовым травмам добавились обожженные реалиями боевых действий военнослужащие и гражданские, — говорится в сообщении ведомства.

По словам экспертов, время начала реабилитации – чрезвычайно важно, оно должно начинаться еще в остром периоде. В идеале – как можно раньше после стабилизации состояния пациента, в том же медицинском учреждении, в которое он был доставлен.

На этом этапе правильная и эффективная помощь предусматривает совместную работу врачей-комбустиологов, специализирующихся на ожогах, анестезиологов (для адекватного обезболивания) и специалистов по реабилитации.

Исследования показали, что раннее начало позиционирования конечностей, правильное наложение повязок, мобилизация и использование ортезов имеют положительный результат для пациентов.

Этот подход предотвращает развитие контрактур, уменьшающих подвижность суставов и вторичных осложнений. Именно поэтому в большинстве случаев реабилитационный процесс начинается в операционных и перевязочных комнатах.

К сожалению, быстрого и простого процесса восстановления людей с ожоговой травмой нет. В основном реабилитация в подобных случаях начинается с первого дня травмы и продолжается вплоть до периода созревания рубца.

— Этот процесс может длиться годами – на послеостром и длительном этапах, что особенно актуально для профилактики контрактур, — отметили специалисты.

Соответствующие услуги предоставляют во Львовском ТМО, Винницкой областной клинической больнице им. М.И. Пирогова и Киевской городской клинической больнице №2.

Важно: все услуги по реабилитации – бесплатные и полностью покрываются НСЗУ в рамках Программы медицинских гарантий.

Стационарная реабилитационная услуга по одному направлению реабилитации должна быть минимум 14 дней с продолжительностью процедур от 3 часов в день. По двум направлениям и более – дольше 21 дня.

Амбулаторная реабилитация предусматривает более 14 дней интенсивных занятий, которые должны длиться более часа в сутки.

Каждый пациент в зависимости от тяжести травмы может получить от 2 до 8 реабилитационных циклов в течение года.