В 599 медицинских учреждениях Украины, имеющих договор с НСЗУ, можно получить безвозмездную неотложную стоматологическую помощь. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Специалисты объяснили, что неотложная (ургентная) стоматологическая помощь – это устранение острой боли и лечение угрожающих жизни состояний (например, пульпит, перелом зуба и т. п.).

Плановая же стоматологическая помощь для взрослых может быть платной, поскольку не покрывается программой медицинских гарантий. Оплата за услугу производится официально по тарифу, устанавливаемому владельцем медучреждения.

— Плановая помощь предоставляется в случае проблем, не угрожающих жизни непосредственно, но нуждающихся в медицинском вмешательстве. К примеру, лечение кариеса, — говорится в сообщении ведомства.

Для детей в больницах, законтрактованных НСЗУ, безвозмездной может быть как безотлагательная, так и плановая стоматология.

В список безвозмездных стоматологических услуг входят:

первоначальный обзор и оценка состояния стоматологического здоровья взрослых и детей;

ургентная и плановая помощь детям до 18 лет с необходимыми сопутствующими инструментальными исследованиями (например, внутриротовая рентгенография, внеротовая рентгенография, проводимые в учреждении) и своевременным обезболиванием на всех этапах диагностики и лечения;

ургентная помощь взрослым с обезболиванием;

хирургические вмешательства при оказании стоматологической помощи взрослым и детям;

обязательные медицинские профилактические осмотры учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей младше 6 лет.

Чтобы узнать адреса и контакты ближайших заведений, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины на оказание стоматологической помощи, можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.