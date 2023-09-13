Согласно информации Министерства здравоохранения, каждый год Украина регистрирует более шести млн случаев инфекционных заболеваний, 98% из них — это грипп и ОРВИ.

— Рост мы ожидаем с начала октября, — сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

По его словам, к этой статистике будут добавлять также Covid-19. Вакцина против гриппа остается рекомендованной и будет доступна на коммерческом рынке с середины октября.

-Но она не защищает от Covid-19 и наоборот, — отметил Кузин.

Он также рассказал, что в Украину поступит в качестве гуманитарной помощи 60 тысяч доз вакцины против гриппа, которые распределят между областями для медицинских работников и беременных.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нынешний сезон мало чем будет отличаться от предыдущих, прогнозируется лишь циркулирование новых вирусов гриппа.