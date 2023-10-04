Украинцы во время военного положения могут рассчитывать на упрощенное установление и продление инвалидности. Об этом сообщили в Минздраве.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 225 от 8 марта 2022 года, лица, которые нуждаются в повторном медицинском осмотре во время действия военного положения, но не могут этого сделать по объективным обстоятельствам, имеют возможность пройти медицинский осмотр позже — в течение шести месяцев после окончания или отмены военного положения.

Если медицинский осмотр происходит в установленные сроки после окончания военного положения, срок действия предыдущей справки МСЭК, все связанные с ней социальные выплаты будут продолжаться.

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По решению Пенсионного фонда Украины или структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения, отсутствие информации об изменении статуса инвалидности будет считаться продлением инвалидности на весь период действия военного положения, а также на шесть месяцев после его отмены или прекращения.