Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич привела обнадеживающую цифру.

— На сегодняшний день в 90% военных госпиталей уже внедрены электронные очереди. Еще осталось охватить 10%, — сказала она в эфире Национального телемарафона.

Карчевич пообещала, что электронные очереди для прохождения военно-медицинской комиссии (ВМК) до конца июня начнут работу во всех медучреждениях.

Министерство здравоохранения сейчас расширяет сеть медучреждений для прохождения ВМК за счет гражданских больниц.

Карчевич отметила, что сеть гарнизонных медучреждений для прохождения ВМК уже расширена более чем на 50%.

Но работа продолжается. Сейчас МОЗ работает над запуском электронного документооборота для ВМК.

Источник: Єдині новини