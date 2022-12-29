Маленький Коленька с Львовщины почти половину своей жизни борется с болезнью почек. За полгода пережил кому и две трансплантации, но при этом весело улыбается и мечтает стать врачом.

В Западноукраинском специализированном детском медицинском центре его называют наш Коля. Этого парнишку знают чуть ли не во всех отделениях больницы, ведь к его спасению причастна большая мультидисциплинарная команда.

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Три года назад у Николая диагностировали почечную недостаточность. Состояние здоровья малыша резко стало критическим: сильные отеки, полная отсутствие мочи, и как следствие – кома, в которой он пребывал несколько недель.

— Состояние мальчика тогда было очень тяжелым, — рассказал заведующий отделением Роман Собко. — Более недели круглосуточно дежурил возле малого нефролог Роман Андруевич, — поэтому его стараниями и общими усилиями специалистов-реаниматологов удалось спасти Николая.

В диализном отделении Центра долгое время малыш получал медикаментозную терапию, его готовили к трансплантации почки от мамы.

Операцию запланировали на начало марта, но помешала полномасштабная война. С медицинским конвоем семью на несколько месяцев эвакуировали в Польшу. В июле они вернулись во Львов на операцию.

К сожалению, мамина почка не прижилась в организме сына. Затромбированный орган удалили и снова вернулись к гемодиализу.

В ноябре для Коли нашли другую почку, которая полностью ему подходила. Донором стал 17-летний юноша, который трагически погиб. За органом для Коли ездили на Одесщину, а пересадку проводили совместно с трансплантологами Первого медицинского объединения Львова.

– Организм мальчика не сразу воспринял пересаженный орган. Послеоперационный период был очень сложным: у пациента было комбинированное отторжение почки, которое удалось побороть, – рассказал Роман Андруневич.

Коля нуждался в дорогостоящих медикаментах, и в больших количествах. К счастью, у больницы есть замечательные друзья из БФ Крылья надежды, которые взяли на себя логистику лекарств и все расходы.

Несмотря на все испытания, Коля не сдается и никогда не жалуется. У него всегда хорошее настроение. Он любит прыгать, а дома играет с маленькой сестренкой. Коля наверстывает обучение, которое пропустил из-за болезни. И говорит, что будет таким врачом, как наши медики, потому что “они все очень крутые”.

Врачи благодарны семье юноши, который спас жизнь нашего пациента. Родственники не просто дали разрешение на донорство, а искренне переживают за Николая и хотели его увидеть – хотя бы на фотографии.

Источник: ЗУСДМЦ

Фото: ЗУСДМЦ