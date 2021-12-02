В Норвегии десятки людей заболели коронавирусом после посещения рождественского корпоратива.

Сотрудники компании Scatec, которая занимается возобновляемой энергией, присутствовали на вечеринке в Осло 26 ноября 2021 года.

После этого 60 человек имели положительные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

1 декабря муниципалитет Осло заявил, что доказан один случай заболевания Омикроном, и ожидается, что после этого события появятся новые больные.

Сейчас анализы людей отправлены на секвенирование, которое подтвердит, был ли это новый вариант.

Если информация подтвердится, это станет самой крупной зарегистрированной вспышкой штамма Омикрон в мире.

Пока же зараженные будут находиться на самоизоляции в течение семи дней.

Специалисты будут тщательно отслеживать их контакты, чтобы не допустить распространения вируса.

Пока же у инфицированных наблюдаются лишь легкие симптомы.

К слову, на вечеринку запускали только людей с тестами или вакцинацией от коронавируса.

Штамм коронавируса Омикрон впервые выявили в конце ноября в ЮАР. Из-за способности быстрее распространяться его считают более опасным.

Источник: Newsweek