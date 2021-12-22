Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о поощрении за прививку против коронавируса. Всем, кто вакцинируется, выплатят по $100.

Именно таким образом городские власти решили покончить с распространением Covid-19. В основном это связано с новым штаммом Омикрон, который стал доминирующим в США.

Так, в пятницу, 17 декабря, в Нью-Йорке зарегистрировали более 21 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это новый однодневный антирекорд.

Поэтому в городе и решено внедрить программу поощрения, которая уже стартовала и продлится до 31 декабря. $100 США предлагается в городских центрах вакцинации и центрах социальной помощи SOMOS.

– Это будет самая большая программа стимулирования в Соединенных Штатах Америки, – сказал де Блазио.

А президент Америки Джо Байден пообещал в следующем месяце бесплатные домашние тесты на Омикрон, а также напомнил, что вакцинация и Covid-сертификаты это не для контроля за жизнью, а для сохранения жизни американцев.

Источник: Axios