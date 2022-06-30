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У пациента ослаблен иммунитет: в Турции зафиксирован первый случаей обезьяньей оспы

30 июня 2022, 10:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
віспа
Источник: Depositphotos

В Турции зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания обезьяньей оспой. Об этом в социальных сетях сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

— Пациенту в возрасте 37 лет с ослабленным иммунитетом был поставлен диагноз оспа обезьян. Он находится в изоляции. Установлено, что других случаев после его контакта с другими людьми не обнаружено, — отметил министр.

Он напомнил, что заболевание передается не респираторно, а при тесном физическом контакте.

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Как заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, в Украине, вероятно, будет зарегистрирована оспа обезьян, но эпидемических вспышек не ожидается.

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По данным ВОЗ, на 24 июня в мире зарегистрировано более 3 тыс. подтвержденных случаев заболевания обезьяньей оспой.

Источник: Фахреттин Коджа

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