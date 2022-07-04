Медицинский и стоматологический совет Нигерии признал недействительными онлайн-дипломы, которые получили нигерийцы после окончания медицинских вузов Украины в период войны.

Такое сообщение получил, в частности, 22-летний нигериец Моисей Дамилола Фехинтола, которому пришлось заканчивать Сумской медицинский университет в период войны в Украине.

На днях он получил сообщение в WhatsApp, в котором говорилось, что его квалификация для дистанционного обучения в конце концов не будет признана.

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— Медицинские и стоматологические сертификаты, выданные медицинскими вузами Украины с 2022 года, не будут признаваться Медицинским и стоматологическим советом Нигерии до тех пор, пока не возобновится нормальная академическая деятельность, — говорилось в сообщении.

Фехинтола учился на шестом и последнем курсе Сумского государственного университета Украины, и до его окончания оставалось несколько месяцев, когда в страну вторглись российские войска.

Молодой человек провел в ловушке несколько недель, прежде чем вернулся домой. Он был одним из более чем 1 тыс. нигерийцев, в основном студентов, вернувшихся из Украины.

Несмотря на ожесточенные боевые действия, Сумскому госуниверситету и другим украинским учреждениям удалось продолжить проводить онлайн-курсы. Поэтому Фехинтола предположил, что он все-таки сможет осуществить свою мечту и стать врачом.

Однако теперь его планы рухнули.

— Сейчас я в Нигерии, пытаюсь заниматься клинической практикой, потому что хочу соответствовать требованиям, чтобы иметь возможность работать врачом, — сказал Фехинтола BBC.

Он охарактеризовал политику своей страны как дискриминационную.

В аналогичной ситуации оказалась и Грейс Лади Муса, которая на момент начала войны пять лет училась в Киевском медицинском университете.

23-летняя девушка рассказывает, что ее планы на жизнь перевернулись с ног на голову: сначала из-за войны, а затем из-за того, что ее учеба будет считаться недействительной.

— Я надеюсь, что министерство образования Нигерии передумает, — призналась она.

У другой студентки-медика есть еще более сильные слова в адрес властей Нигерии.

— Наша собственная страна отвергает нас, — говорит 17-летняя студентка второго курса медицинского факультета Сумского государственного университета Эммануэлла Оиза.

По ее словам, люди пытаются получить лучшее образование, чтобы вернуться домой и сделать страну лучше, но она ими открыто пренебрегает.

— Единственное решение — мобилизоваться, — говорит 24-летний студент ветеринарного факультета Сэмюэл Отунла.

Он планирует собрать нигерийских студентов-репатриантов и обратиться к правительству с просьбой отменить это решение. Он обвиняет власти в неспособности управлять образованием до такой степени, что обучение за границей является единственным вариантом для тех, кто может себе это позволить.

Медицинский и стоматологический совет Нигерии посоветовал студентам, которые в настоящее время изучают медицину или стоматологию в украинских медицинских вузах, добиваться перевода в аккредитованные учреждения в других странах.