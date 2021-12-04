Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщило о рекордных 5 352 новых случаях заражения Covid-19 и 70 смертельных исходах. Кроме того, в целом по стране подтвердили девять случаев штамма Омикрон.

В пятницу правительство объявило, что люди, посещающие рестораны, кинотеатры и другие общественные места, должны будут предъявить паспорта вакцинации.

Также сократили количество человек, которые могут собираться компаниями.

Жителям Большого Сеула разрешено одновременно собираться не более шести человек (было 10) вместе, а те, кто живет за пределами столицы — не более восьми (было 12). Эти ограничения начнут действовать с понедельника.

По данным KDCA, в стране выросло число госпитализаций с тяжелыми формами Covid-19. Число пациентов в реанимациях по состоянию на пятницу составило 752.

Южная Корея также подтвердила три новых случая заражения штаммом Омикрон, в результате чего общее число случаев достигло девяти. Два случая заболевания обнаружили у полностью вакцинированной пары, которая приехала из Нигерии.

Также в пятницу власти объявили о 10-дневном обязательном карантине для всех прибывающих путешественников. Карантин обязаны проходить все — даже вакцинированные.

В Южной Корее сейчас полностью вакцинировано 91,7% взрослого населения, на данный момент зарегистрировано 467 907 случаев заражения Covid-19 и 3 809 случаев смерти с начала пандемии.

2 декабря сообщалось, что в 23 странах мира выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

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