Коронавирус нередко приводит к смерти пациентов в больницах. Происходящее в отделениях для тяжелобольных пациентов — не для слабонервных.

Научный консультант Станислав Кравчук побывал в реанимации инфекционного отделения и поделился своими впечатлениями.

– В небольшом инфекционном отделении на 30 с хвостиком коек постоянно находятся на кислороде люди. Они лежат и тяжело дышат под масками. Многие срывают маску или говорят разный бред из-за поражения мозга при низких уровнях сатурации, — отмечает Станислав Кравчук.

По его словам, в отделениях постоянно что-нибудь происходит, от рутинной работы персонала зависит их нормальная работа.

— Кого-то кормят, кому-то переставляют катетеры или дают лекарства, — добавляет он.

Но иногда “типичную картину сопения больных и пиканья аппаратов” нарушает динамика реанимационных мероприятий.

— Начинается все с красного мигания аппарата, крика медсестры о помощи и топота врачей, бегущих качать уже бездыханное тело. За считанные секунды в побелевшее горло засовывается трубка, в кровь дают адреналин, и начинается искусственная вентиляция легких. Бывает, что одновременно откачивают двоих, и процесс реанимации затягивается. Тогда больные на соседних койках становятся свидетелями этой борьбы. Они молча внимательно смотрят на все красными испуганными глазами и совсем не двигаются. Жизнь убегает в этот раз не от них, – делится научный консультант.

Как отмечает Станислав Кравчук, за пять дней его пребывания в отделении умерли четыре человека, а за день до приезда – шестеро за сутки.

Он призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы уберечься от тяжелых последствий заболевания и смерти.

Источник: Станислав Кравчук