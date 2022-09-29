Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

В Польше девочка родила в 14 лет: в отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело

29 сентября 2022, 12:24
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

Подросток из польского города Хойнице стала мамой в 14 лет. Ребенок появился на свет в понедельник, 26 сентября, после того, как девушку госпитализировали в местный роддом.

В настоящее время новорожденного наблюдают врачи клиники в Гданьске. Состояние ребенка удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Сама 14-летняя мать все еще находится в больнице в Хойнице. Помимо стандартного послеродового ухода, ей требуется психологическая и психиатрическая помощь. Стало известно, что ранее она не наблюдалась у гинеколога.

Сейчас смотрят

Читайте также:
вагітністьКак правильно вести беременность во время войны и какие обследования необходимо делать

Сообщается, что районная прокуратура в Члухуве возбудила дело о половом акте с несовершеннолетним в возрасте до 15 лет. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 2 до 12 лет. Однако следователи не делают предварительных выводов о том, кто является отцом ребенка.

Как неофициально установил репортер Polsat News, 14-летняя девушка некоторое время назад переехала жить к своему 19-летнему парню, о семье которого пока ничего не известно.

Источник: Polsat News

Теги
Закон Медики новонароджені подростки Польша
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь