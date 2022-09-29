Подросток из польского города Хойнице стала мамой в 14 лет. Ребенок появился на свет в понедельник, 26 сентября, после того, как девушку госпитализировали в местный роддом.

В настоящее время новорожденного наблюдают врачи клиники в Гданьске. Состояние ребенка удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Сама 14-летняя мать все еще находится в больнице в Хойнице. Помимо стандартного послеродового ухода, ей требуется психологическая и психиатрическая помощь. Стало известно, что ранее она не наблюдалась у гинеколога.

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Сообщается, что районная прокуратура в Члухуве возбудила дело о половом акте с несовершеннолетним в возрасте до 15 лет. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 2 до 12 лет. Однако следователи не делают предварительных выводов о том, кто является отцом ребенка.

Как неофициально установил репортер Polsat News, 14-летняя девушка некоторое время назад переехала жить к своему 19-летнему парню, о семье которого пока ничего не известно.

Источник: Polsat News