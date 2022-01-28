В Польше людям, которые заболели Covid-19 на работе, предлагают выплачивать деньги

В Польше предлагают выплачивать деньги людям, которые инфицировались коронавирусом во время пребывания на рабочем месте.

Такую инициативу подали в польский Сейм.

Речь идет о праве зараженного работника потребовать компенсацию от коллеги, который вовремя не сдал тест и не выявил вирус. Он может подать такое обращение к работодателю.

Эти правила касаются как вакцинированных, так и непривитых граждан.

В то же время, согласно новому законопроекту, работодатель не сможет требовать от работника справки о прививках.

В новом проекте также отмечено, что работник может проходить бесплатно тест на коронавирус раз в неделю.

В мире продолжает распространяться Covid-19, несмотря на карантинные меры и вакцинацию от коронавируса. Вспышки провоцируют новые мутации, которые появляются время от времени. Поэтому важно и в дальнейшем придерживаться противоэпидемических рекомендаций, а также вовремя привиться.

Источник: in Рoland