На польской норковой ферме в Бядках почти 500 животных заразились коронавирусом от человека.

— Это первая вспышка вируса среди этих животных в нашей провинции. В связи с этим Департамент здравоохранения начал расследование для выявления источников инфекции, — сказал ветеринар Анджей Жарнецкий.

По его словам, у больных норок отсутствуют симптомы вируса, болезнь была обнаружена благодаря регулярному мониторингу животных на наличие коронавируса.

На ферме проживает около 500 норок. Животные будут находиться на карантине в течение 90 дней. А все это время будут проводиться клинические и лабораторные исследования. По истечении этого срока норок снова обследуют, если коронавирус будет обнаружен, то животных забьют.

Жарнецкий добавил, что благодаря поправке к решению министра сельского хозяйства, норок теперь не убивают сразу после обнаружения коронавируса.

Когда начали искать, откуда взялся коронавирус, ученые предположили, что вероятно вирус ушел от летучих мышей. Но сейчас возникла еще одна версия: недалеко от пещер, где живут летучие мыши расположенные фермы. На них в пандемию разводили барсуков, циветов, енотовидных собак. Эти животные могли быть промежуточным звеном при передаче вируса.

Источник: РАР