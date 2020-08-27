У ближайший соседей Украины – Польши и Румынии – наблюдается негативная динамика по заражению населения Covid-19.

По данным Worldometer, в Польше по состоянию на 27 августа подтверждено 887 новых случаев инфицирования, 16 — летальных, а выздоровели 689 пациентов.

Несколько дней назад – 21 и 22 августа – у них было по 903 и 900 новых больных. Это был максимум за все время пандемии.

На сегодняшний день в Польше зафиксировано 64 689 случаев инфицирования, 2 010 смертей, в целом выздоровели 44 097 человек.

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А в Румынии сегодня, 27 августа, антирекорд – 1 504 новых случая инфицирования Covid-19. При этом за день умерли 38 больных, а выздоровел 391 человек.

В целом в Румынии зарегистрировано 83 150 заболевших коронавирусом, умерли с начала пандемии 3 459 человек и выздоровели 36 677.

Авиасообщение Украины с Польшей

Из-за ухудшения эпидситуации со следующей недели Украина может попасть в список стран, откуда временно запрещены авиарейсы в Польшу.

Польша обновила красный список. В него попали 43 страны и территории, где количество заражений на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает 50 инфицированных.

Источник: Worldometer