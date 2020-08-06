В Польше будет введено обязательное ношение масок в общественных местах в нескольких регионах, в частности, на юге, где сконцентрирована промышленность.

На данный момент ношение масок в Польше обязательно во всех закрытых помещениях, в частности, в магазинах, в общественном транспорте.

На улице, если можно соблюсти дистанцию с другим человеком в 1,5 метра, ношение маски не обязательно.

Но с субботы вступит в силу требование, согласно которому люди в восточных и южных регионах Польши обязаны носить маски на улице.

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По данным Минздрава, в четверг сообщается о 726 новых случаях заражения в Польше, это самый высокий прирост зараженных за сутки.

Также в последние дни коронавирус выявлен у нескольких депутатов в Варшаве, поэтому парламентские заседания пока отложены.

Предыдущий антирекорд в Польше был зафиксирован 4 августа, когда за сутки было выявлено 680 новых случаев инфицирования при 175 выздоровевших и 6 умерших.

В настоящее время активных больных в Польше 12 099, что на 387 больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в Польше зафиксированы 49 515 случаев инфицирования, умерли 1 774 ранее заболевших коронавирусом, выздоровели 35 642 человека.

Коронавирус в мире

Статистика коронавируса в мире на 6 августа свидетельствует о 18 727 530 больных. За сутки тестирование подтвердило коронавирус почти у 261 тыс. человек.

С начала пандемии выздоровели уже 11 300 702 человека, из которых 2 190 361 — в Бразилии.

Число жертв Covid-19 выросло до 706 041.