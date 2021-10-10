По состоянию на воскресенье, 10 октября, в оранжевой зоне адаптивного карантина уже находятся 16 областей Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, к оранжевой зоне эпидемической опасности отнесены: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Днем ранее в оранжевой зоне было 15 областей. За последние сутки в список добавились Волынская, Одесская и Черниговская области. Одновременно из оранжевой в желтую зону выведены Киевская и Ровенская области.

Ни одного “зеленого” региона, по данным Минздрава, в Украине сейчас нет. Все области находятся либо в желтой, либо же в оранжевой зонах карантина.

Уровень заболеваемости коронавирусом по Украине сейчас составляет 391 на 100 тысяч населения (при норме менее 75). Наихудшая ситуация по этому показателю в Черновицкой области (799) и Луганской области (780).

Коэффициент выявления новых случаев инфицирования по стране составляет 15% (норма – до 20%). Этот показатель сейчас превышен в Житомирской, Полтавской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Ситуация с тестированием на коронавирус находится в норме во всех регионах.

В то же время уровень госпитализаций превышен в 13 областях (при норме менее 60 на 100 тысяч человек). Наихудшая ситуация в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.

Показатель загруженности коек с кислородом превышен пока только в Донецкой области: 68,1% по состоянию на 9 октября.

Стоит отметить, что оранжевый уровень эпидемиологической опасности является предупредительным. Он свидетельствует об осложнении ситуации с Covid-19 в регионе, что может привести к введению усиленных карантинных мероприятий.

Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии журналистам заявил, что больше всего приблизились к красной зоне карантина Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская и Житомирская области.

По состоянию на 10 октября на территории Украины зафиксировали 11 344 новых случаев коронавируса (из них детей — 1 149, медицинских работников — 122).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 783), Одесской (1 010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: МОЗ Украины, Укринформ