Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках проекта сотрудничества с Министерством здравоохранения Украины установит временные модульные клиники первичной медпомощи в наиболее пострадавших от войны регионах.

Как сообщается в пресс-релизе ВОЗ, сборные модульные конструкции будут установлены там, где учреждения первичной медпомощи были повреждены или больше не подходят с точки зрения инфраструктуры.

Как стало известно, Минздрав определил для проекта Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Сумскую, Киевскую и Одесскую области.

В частности, новая модульная амбулатория была установлена в городе Изюм, заменив разрушенное в ходе войны медучреждение. Здесь смогут получить первичную медицинскую помощь более 10 тыс. человек.

Временная клиника состоит из шести сборных модулей, объединенных в полнофункциональное медицинское учреждение, оборудованное необходимыми удобствами, включая электричество, сантехнику, канализацию, комнаты ожидания и осмотр пациентов. Клиника также оснащена генератором и вентиляторами.

Необходимую финансовую поддержку проекту оказывает Гуманитарный фонд для Украины (OCHA UHF). С начала войны UHF выделил более $35 млн на восстановление учреждений здравоохранения и возобновление основных услуг.