В центральной городской больнице Прилук во время операции по удалению родинок скончалась 27-летняя Людмила. Без матери остался двухлетний ребенок. Полиция начала расследование обстоятельств гибели пациентки.

Проблем со здоровьем не было

Как рассказала журналистам сестра умершей Виктория, у Людмилы не было проблем со здоровьем. А подобную операцию она делала семь лет назад из-за того, что родинки мешали женщине ходить. Тогда вмешательство, проведенное в той же больнице и тем же врачом, прошло успешно.

По словам Виктории, ее сестра получила направление в стационар 7 ноября после сдачи всех анализов и рекомендаций хирурга. Косметическая операция должна была продолжаться до часа. Речь шла об эпидуральной анестезии.

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Женщина рассказала, что Людмила месяц назад вернулась из-за границы для проведения плановой прививки сыну. Там проживала с гражданским мужем, у которого инвалидность после участия в АТО.

Что говорят врачи

Как рассказала главный врач Прилукской центральной городской больницы Яна Погорелая, в заведении начали внутреннюю проверку. Врач, проводивший операцию, продолжает оказывать медицинскую помощь, поскольку ему не было вручено подозрение.

— Единственное, что я хочу и подчеркиваю, это то, что со стороны администрации обеспечено принятие всех исчерпывающих действий, мер для того, чтобы расследование было непредубежденным, — отметила главврач.

Что говорит полиция

По результатам заявления Виктории Вольвич в полиции сообщили, что провели необходимые следственные действия, которые продолжаются и сейчас, назначили экспертные исследования. Сведения о заявлении были внесены в единый реестр досудебных расследований и начали досудебное расследование.