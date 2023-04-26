Более глубокое и всестороннее изучение происхождения, мутации и распространения вирусов вызвала в мире пандемия Covid-19. Поэтому возможные преобразования вируса птичьего гриппа в собачий не обошли внимание ученых.

Вирус птичьего гриппа, который распространился на собак, в будущем может потенциально заражать людей через их домашних питомцев, считают ученые Китайского сельскохозяйственного университета.

Хотя случаев заражения птичьим гриппом H3N2 от собаки к человеку не выявлено, вирус эволюционирует, приобретая новые свойства, которые свидетельствуют о его потенциальной способности в будущем инфицировать других млекопитающих, а значит и людей.

Ученые опубликовали свое исследование в научном журнале eLife 11 апреля. Они доказали, что вирус, который инфицирует собак, происходит от H3N2, разновидности птичьего гриппа.

Впервые вирус начал поражать собак почти 20 лет назад в Китае. К 2015 году он распространился на США.

У собак он вызывает легкие респираторные симптомы — чиханье, кашель и вялость. По данным VCA Animal Hospitals, уровень смертности от этого вируса низкий.

Эксперты считают, что вирус может мутировать дальше, уже в организме собак.

Британские ученые заверяют, что результаты исследования китайских коллег свидетельствуют о том, что собаки могут быть нулевым пациентом в эволюции вируса. По словам профессора Джеймса Вуда, возглавляющего кафедру ветеринарной медицины Кембриджского университета, H3N2, похоже, стал вирусом, специфичным для собак.

Если вирус продолжит эволюционировать, то домашние собаки могут стать переносчиками вируса, и он потенциально может заражать человека. А это — новые вызовы для вирусологов и всемирной системы здравоохранения в целом.

Однако обнародование проблемы может способствовать заблаговременной разработке методов лечения или профилактики болезни, вызванной новым вирусом. Чтобы не повторилась драматическая ситуация с коронавирусом, к которой мир был не готов.

Правда представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США считает, что паника преждевременна.

На сегодня нет никаких доказательств распространения вирусов собачьего гриппа от собак к людям, и не было зафиксировано ни одного случая инфицирования человека вирусом собачьего гриппа ни в США ни во всем мире.

Источник: Newsweek