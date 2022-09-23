В польских школах ученикам и работникам учреждений планируют в случае ядерной угрозы выдавать йодид калия – препарат для профилактики поражения щитовидной железы во время радиоактивного заражения, сообщает Общенациональная ассоциация руководителей системы образования.

– Нас информируют о встречах, на которых муниципалитеты обязывают школы распространять таблетки в случае возможной угрозы, – заявили источники.

Также директоров школ инструктируют, что после возникновения ядерной угрозы на распределение лекарств у них будет только шесть часов.

– Распространение таблеток начнется после принятия постановления Мазовецкого воеводы, – заявил пресс-секретарь Варшавского магистрата Якуб Ледуховский.

Йодид калия, препарат, продающийся в аптеках в виде таблеток. Он не может уберечь от радиации, но защищает щитовидную железу от действия радиоактивного йода. Йодид калия следует принимать, только если вы получили такое указание от органов власти. А ее могут предоставить только при реальной угрозе ядерного поражения.

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Источник: Rzeczpospolita