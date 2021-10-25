В регионах происходит ужас: волонтер о ситуации с кислородными концентраторами

Волонтер и сооснователь фонда Свои Леся Литвинова рассказала о ситуации с кислородными концентраторами в Украине.

В эфире программы Свобода слова на ICTV она отметила, что в стране сложилась катастрофическая ситуация.

— Как человек, который за сегодня выдал около сотни концентраторов, хочу сказать, что мы в ужасном состоянии. Как по мне, в стране катастрофа. Киеву повезло больше, ему немного легче. Но то, что происходит в регионах, — это абсолютный ужас, — заявила она.

Со своей стороны министр здравоохранения Виктор Ляшко поблагодарил всех волонтеров, которые помогают с кислородными концентраторами и добавил, что понимает, какая сейчас ситуация в регионах.

Он заявил, что за субвенцию в размере 700 млн грн было куплено 14 600 кислородных концентраторов, которые сейчас поставлены или в учреждения первичной медицинской помощи или уже даже были на центрах баз спецмедснабжения и сегодня передаются в учреждения здравоохранения.