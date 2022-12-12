Стационарные и транспортные кювезы, которые в качестве гуманитарной помощи получил Запорожский областной перинатальный центр, установлены в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

— Кювезы работают у нас в режиме 24/7. С начала войны не было ни одного дня, чтобы в отделении не было маленьких пациентов, — комментирует директор учреждения Александр Кирилюк.

По его словам, всего за это время в отделении реанимации новорожденных пролечено 130 пациентов, из них 97 недоношенных, 10 малышей родились с весом менее 1 000 г. Самый маленький пациент появился на свет с весом 700 г.

Сообщается, что около 80% пациентов заведения — это преждевременно рожденные младенцы, часть из них рождается с врожденной внутриутробной пневмонией, другие дети появляются на свет с пороками развития и нуждаются в стабилизации, поэтому они на некоторое время тоже становятся пациентами отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

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Отмечается, что недоношенные дети склонны к быстрым и сильным потерям тепла, поэтому особенно важно вовремя поместить новорожденного в комфортную для него среду. Кювезы помогают поддерживать оптимальный для младенца температурный режим, влажность.

Фото: Ровенская детская больница