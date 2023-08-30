В Ровенском городском роддоме впервые приняли новорожденного весом более 6 кг.

Никаких аномалий в этом не видят, потому что и первого ребенка Ангелина рожала в этом же заведении. Старший сын женщины также был здоровяком, не намного легче братика.

— Это генетическая особенность, в этой семье все дети рождаются более 4 кг. Ребенок более 5 кг в медицине называется гигантским ребенком, — пояснила главный врач Светлана Муравская.

Чтобы принять мальчика весом 6 330 г и ростом 65 см, пришлось делать кесарево сечение. Первого сыночка женщина рожала естественным путем.

Младший сын Ангелины, по сути, имеет вес трехмесячного ребенка. Младенцы с таким весом еще ни разу не рождались в Украине.

Медработники учреждения отмечают, что женщина, которая рожает богатырей, — жена военного. Она сама высокого роста — 185 см, очень стройная и красивая.

Источник: Суспільне Новини