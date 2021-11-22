В мире по состоянию на 22 ноября зафиксировали более 396 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерло меньше всего людей за весь год пандемии — 4 108.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. Наибольшее количество больных Covid-19 подтвердили в Великобритании (40 тыс.), России (36 тыс.) и Германии (36 тыс.). Кроме того, у США – 27 484 инфицирования, в Турции – 21 177.

В то же время Украина находится на 11 месте с 10 635 случаями между Австрией и Вьетнамом. В Европе страна заняла девятое место.

По показателю суточной смертности первое место в мире и Европе занимает Россия — 1 252 летальных случая. На втором месте мировой статистики — Украина (377 смертей), на третьем — Индия (249).

Сейчас в мире активно болеют коронавирусом 19,9 млн человек, из них в тяжелом и критическом состоянии — 79 тыс. пациентов.

По состоянию на 22 ноября в Украине снизилось количество новых больных коронавирусом. Так, за сутки зафиксировали 7 464 случая болезни.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446), Донецкой (420) и Львовской (397) областях.