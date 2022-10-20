Власти Пекина усиливают меры по борьбе с Covid-19, поскольку в разгар съезда компартии Китая количество случаев увеличилось в четыре раза.

Сообщается, что в городе с населением в 21 млн человек в среду, 19 октября, было зафиксировано 18 новых случаях коронавирусной инфекции. В результате общее число за последние 10 дней достигло 197 заболевших. Это в четыре раза больше, чем 49 случаев заражения, выявленных за предыдущий 10-дневный период.

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Отмечается, что, хотя число случаев заболевания очень невелико по сравнению с другими странами, политика Китая по борьбе с коронавирусом вынудила власти столицы усилить превентивные меры, особенно в разгар съезда компартии.

Сообщается, что управление здравоохранения Пекина призвало к тщательным проверкам людей, входящих в людные места, включая супермаркеты и спортивные залы. Некоторые жилые комплексы были закрыты на три дня с возможностью продления блокировок в случае появления новых инфекций.

В последние дни Китай пообещал придерживаться своей политики нулевого Covid-19, несмотря на растущее общественное недовольство и ущерб для экономики, что развеяло слухи о том, что власти вскоре ослабят жесткую позицию.