Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

В разгар съезда компартии Китая: Пекин усиливает Covid-блокировки

20 октября 2022, 09:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавірус
Источник: AP

Власти Пекина усиливают меры по борьбе с Covid-19, поскольку в разгар съезда компартии Китая количество случаев увеличилось в четыре раза.

Сообщается, что в городе с населением в 21 млн человек в среду, 19 октября, было зафиксировано 18 новых случаях коронавирусной инфекции. В результате общее число за последние 10 дней достигло 197 заболевших. Это в четыре раза больше, чем 49 случаев заражения, выявленных за предыдущий 10-дневный период.

Читайте также:
коронавирусДлительный Covid-19: ВОЗ призывает немедленно инвестировать в исследования

Сейчас смотрят

Отмечается, что, хотя число случаев заболевания очень невелико по сравнению с другими странами, политика Китая по борьбе с коронавирусом вынудила власти столицы усилить превентивные меры, особенно в разгар съезда компартии.

Сообщается, что управление здравоохранения Пекина призвало к тщательным проверкам людей, входящих в людные места, включая супермаркеты и спортивные залы. Некоторые жилые комплексы были закрыты на три дня с возможностью продления блокировок в случае появления новых инфекций.

В последние дни Китай пообещал придерживаться своей политики нулевого Covid-19, несмотря на растущее общественное недовольство и ущерб для экономики, что развеяло слухи о том, что власти вскоре ослабят жесткую позицию.

Источник
The Guardian
Теги
Китай Коронавирус Covid-19 статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь