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В Швеции подросткам могут позволить делать Covid-уколы без разрешения родителей

4 октября 2021, 09:05 Людмила Грубнік
В Швеции подросткам могут позволить делать Covid-уколы без разрешения родителей
Источник: Depositphotos

В Швеции подросткам, достигшим 15 лет, решили позволить делать прививки против коронавируса, даже если против этого их родители.

С 11 октября 2021 года национальная программа по иммунизации населения распространится и на детей от 12 до 15 лет. Традиционно во всех странах, где приняли такое же решение, для укола требуется разрешение родителей.

Однако Шведская ассоциация местных органов власти и регионов считает, что подростки в 15 лет достаточно зрелы, чтобы самостоятельно решать вопрос о целесообразности вакцинации.

В то же время этот вопрос отдельно утвердят местные власти каждого региона. На местах чиновники должны принять окончательное решение — разрешать детям делать прививки без согласия родителей или нет.

Если детям этой возрастной категории позволят вакцинироваться, то перед уколом они должны заполнить анкету, которая поможет определить степень их зрелости.

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Вакцинация от коронавируса длится в мире с декабря 2020 года. Сейчас прививки могут сделать не только взрослые, но и отдельные категории детей.

Источник: The Local

Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , Швеція
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