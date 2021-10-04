В Швеции подросткам, достигшим 15 лет, решили позволить делать прививки против коронавируса, даже если против этого их родители.

С 11 октября 2021 года национальная программа по иммунизации населения распространится и на детей от 12 до 15 лет. Традиционно во всех странах, где приняли такое же решение, для укола требуется разрешение родителей.

Однако Шведская ассоциация местных органов власти и регионов считает, что подростки в 15 лет достаточно зрелы, чтобы самостоятельно решать вопрос о целесообразности вакцинации.

В то же время этот вопрос отдельно утвердят местные власти каждого региона. На местах чиновники должны принять окончательное решение — разрешать детям делать прививки без согласия родителей или нет.

Если детям этой возрастной категории позволят вакцинироваться, то перед уколом они должны заполнить анкету, которая поможет определить степень их зрелости.

Вакцинация от коронавируса длится в мире с декабря 2020 года. Сейчас прививки могут сделать не только взрослые, но и отдельные категории детей.

Источник: The Local