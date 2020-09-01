Более 270 тыс. жителей планеты заболели Covid-19 за последние сутки. Общее количество инфицированных по состоянию 1 сентября составило 25 402 968 человек.
Жертвами инфекции за время пандемии стали 849 303 пациента.
Полностью выздоровели 16 743 011 человек.
Где больше всего больных коронавирусом:
- США — 6 028 617;
- Бразилия — 3 908 272;
- Индия — 3 621 245;
- Россия — 992 402;
- Перу — 647 166.
В глобальном списке Украина пока держится на 25 месте – между Канадой и Катаром.
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Страны-антилидеры по количеству летальных случаев:
- США — 183 579;
- Бразилия — 121 381;
- Мексика — 64 469;
- Индия — 64 414;
- Великобритания — 41 588.
Топ стран по количеству тех, кто выздоровел:
- Бразилия — 3 268 591;
- Индия — 2 774 801;
- США — 2 184 825;
- Россия — 807 339;
- Южная Африка — 540 923.
Мексика и Перу вплотную приблизились к пятому месту.
Коронавирус в мире
По состоянию на утро 31 августа, по данным статистики, коронавирусом в мире заразились 25 132 320 жителей планеты.
Жертвами Covid-19 на тот момент стали 845 054 человека, а выздоровели 16 544 274 пациента.