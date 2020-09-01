Более 270 тыс. жителей планеты заболели Covid-19 за последние сутки. Общее количество инфицированных по состоянию 1 сентября составило 25 402 968 человек.

Жертвами инфекции за время пандемии стали 849 303 пациента.

Полностью выздоровели 16 743 011 ​человек.

Где больше всего больных коронавирусом:

США — 6 028 617;

Бразилия — 3 908 272;

Индия — 3 621 245;

Россия — 992 402;

Перу — 647 166.

В глобальном списке Украина пока держится на 25 месте – между Канадой и Катаром.

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Страны-антилидеры по количеству летальных случаев:

США — 183 579;

Бразилия — 121 381;

Мексика — 64 469;

Индия — 64 414;

Великобритания — 41 588.

Топ стран по количеству тех, кто выздоровел:

Бразилия — 3 268 591;

Индия — 2 774 801;

США — 2 184 825;

Россия — 807 339;

Южная Африка — 540 923.

Мексика и Перу вплотную приблизились к пятому месту.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 31 августа, по данным статистики, коронавирусом в мире заразились 25 132 320 жителей планеты.

Жертвами Covid-19 на тот момент стали 845 054 человека, а выздоровели 16 544 274 ​​пациента.