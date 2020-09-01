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В США количество больных превысило 6 млн: коронавирус в мире 1 сентября

1 сентября, 06:13 Валентина Летяк
В США количество больных превысило 6 млн: коронавирус в мире 1 сентября

Более 270 тыс. жителей планеты заболели Covid-19 за последние сутки. Общее количество инфицированных по состоянию 1 сентября составило 25 402 968 человек.

Жертвами инфекции за время пандемии стали 849 303 пациента.

Полностью выздоровели 16 743 011 ​человек.

Где больше всего больных коронавирусом:

  • США — 6 028 617;
  • Бразилия — 3 908 272;
  • Индия — 3 621 245;
  • Россия — 992 402;
  • Перу — 647 166.

В глобальном списке Украина пока держится на 25 месте – между Канадой и Катаром.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны-антилидеры по количеству летальных случаев:

  • США — 183 579;
  • Бразилия — 121 381;
  • Мексика — 64 469;
  • Индия — 64 414;
  • Великобритания — 41 588.

Топ стран по количеству тех, кто выздоровел:

  • Бразилия — 3 268 591;
  • Индия — 2 774 801;
  • США — 2 184 825;
  • Россия — 807 339;
  • Южная Африка — 540 923.

Мексика и Перу вплотную приблизились к пятому месту.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 31 августа, по данным статистики, коронавирусом в мире заразились 25 132 320 жителей планеты.

Жертвами Covid-19 на тот момент стали 845 054 человека, а выздоровели 16 544 274 ​​пациента.

Теги
Коронавірус Covid-19
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