В США на круизном лайнере произошла вспышка Covid-19 – на борту более 3 тыс. человек

На борту американского круизного лайнера Norwegian Cruise Line у ​​десяти человек обнаружили коронавирус. Всего на борту судна находятся 3 200 человек.

Об их состоянии не сообщается. Лайнер должен вернуться в Новый Орлеан в эти выходные. Он отправился в плавание 28 ноября.

За прошедшую неделю судно останавливалось в Белизе, Гондурасе и Мексике.

Согласно заявлению, Norwegian Cruise Line работники судна “соблюдают соответствующие протоколы карантина и изоляции, поскольку на борту этого судна были обнаружены новые случаи заболевания и заражения”.

Перед высадкой в ​​Новом Орлеане каждого человека на борту проверят на коронавирус. Каждый, у кого будет положительный результат, либо уйдет домой, либо самоизолируется в помещениях, предоставленных организовавшей круиз компанией.

В прошлом году в начале пандемии коронавируса именно круизные лайнеры были первым источником вспышки. Многие пассажиры были вынуждены находиться на карантине. Некоторые из них умерли от Covid-19 в море, а другие заболели настолько, что их пришлось выносить из кораблей на носилках.