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В США официально отменили Covid-тесты для туристов из Китая

12 марта 2023, 08:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
В США официально отменили Covid-тесты для туристов из Китая
Источник: Depositphotos

Соединенные Штаты Америки официально отменили требование сдавать Covid-тесты туристам, которые приезжают в страну из Китая.

Специальные правила тестирования на Covid-19 для людей, путешествующих из Китая и его административных районов, были официально отменены в США, — говорится в правительственном пресс-релизе.

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Отныне туристам, которые прилетают в страну из Китая, Гонконга, Макао и еще нескольких других аэропортов, расположенных в Китае, больше не нужно будет проходить тест перед полетом, чтобы получить отрицательный результат и попасть на рейс в Америку.

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Источник
CNN
Теги
Китай Коронавирус Covid-19 США Тест
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