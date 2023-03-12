Соединенные Штаты Америки официально отменили требование сдавать Covid-тесты туристам, которые приезжают в страну из Китая.

— Специальные правила тестирования на Covid-19 для людей, путешествующих из Китая и его административных районов, были официально отменены в США, — говорится в правительственном пресс-релизе.

Отныне туристам, которые прилетают в страну из Китая, Гонконга, Макао и еще нескольких других аэропортов, расположенных в Китае, больше не нужно будет проходить тест перед полетом, чтобы получить отрицательный результат и попасть на рейс в Америку.