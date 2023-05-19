Исследователи из Массачусетского технологического института изобрели аппарат, способный создавать сны. Устройство под названием Dormio состоит из датчиков и специальной программы. Он может внушать сны на определенную тему.

Ученые назвали свой эксперимент целевой инкубацией сновидений (TDI). Во время него они использовали протокол, разработанный для создания сна заданной тематики, отслеживания сновидений и реакции на него участников исследования.

TDI включает в себя датчики для отслеживания начала сна и аппаратуру для передачи и записи звука. Устройство Dormio автоматически запускает TDI, передавая звуковые сигналы, чтобы предложить участникам тему сна.

Кроме того, Dormio позволяет использовать автоматизированную версию парадигмы последовательного пробуждения, сразу после которой устройство представляет отчет о сне.

В испытании аппарата приняли участие 50 здоровых добровольцев, средний возраст которых составлял 26 лет. Среди них были 24 женщины. Все они были либо студентами, либо сотрудниками Массачусетского технологического института.

Участников погрузили в 45-минутный сон. Им внушали сновидения о деревьях. После пробуждения участников попросили рассказать об их впечатлениях, а также пройти небольшой тест на творческую производительность.

Им предложили рассказать об ассоциациях с деревьями, а также назвать синонимы этого слова. Удивительно, но участники продемонстрировали большую креативность, чем в среднем популяции.

По мнению авторов эксперимента, это свидетельствует о том, что индуцированные сны оказывают благотворное влияние на психику и когнитивные способности.

Источник: NV