Хирурги Медицинского университета Мэриленда пересадили сердце свиньи умирающему человеку, пытаясь продлить ему жизнь. Это второй пациент, когда-либо подвергшийся такому эксперименту. Как сообщили медики, два дня спустя мужчина начал шутить и мог сидеть в кресле.

По словам врачей, 58-летнему ветерану ВМФ Лоуренсу Фосетту грозила почти неизбежная смерть от сердечной недостаточности, но другие проблемы со здоровьем означали неприемлемость традиционной трансплантации сердца.

Хотя следующие несколько недель будут решающими, врачи в восторге от ранней реакции Фосетта на орган свиньи.

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Та же команда из Мэриленда в прошлом году провела первую в мире трансплантацию генетически модифицированного сердца свиньи другому умирающему мужчине, Дэвиду Беннетту, который прожил всего два месяца.

Попытки трансплантации органов от животных к человеку терпели неудачу на протяжении десятилетий, поскольку иммунная система людей немедленно уничтожала чужеродную ткань.

Сердце свиньи, предоставленное компанией Revivicor из штата Вирджиния, имеет 10 генетических модификаций: в нем удалены некоторые гены свиньи и добавлены некоторые человеческие, чтобы сделать его более приемлемым для иммунной системы человека.

Чтобы предпринять эту новую попытку на живом пациенте вне строгих испытаний, исследователям из Мэриленда потребовалось специальное разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами в рамках процедуры для определенных экстренных случаев, при отсутствии других вариантов.

Фосетт, вышедший на пенсию с должности лаборанта в Национальном институте здравоохранения, был вынужден согласиться с тем, что он понимает риски этой процедуры.