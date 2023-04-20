Киевлян возмутило видео, которое выложил один из столичных Telegram-каналов, где пожилой мужчина стоял на коленях и умолял врача о помощи.

Уточняется, что случай произошел в Киеве, в поликлинике в районе Севастопольской площади. Пожилой мужчина на коленях умолял врача принять его без записи.

Медик объяснила, что она не может, так как в кабинете ее ждет другой пациент. А принять вне очереди — значит нарушить правила, ведь к ней записаны другие пациенты.

Врач попросила мужчину записаться на другое удобное для всех время. На что дедушка сказал, что не сможет дойти из-за больных ног.

На видео видно, что ни один из пациентов не уступил свою очередь. Все ждали приема.

Врач так и не приняла мужчину, закрыв перед ним дверь кабинета.

Источник: Київ інфо