В Киеве наблюдается задымление воздуха из-за пожаров в области. Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

— По информации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, по состоянию на утро 5 сентября, идет ликвидация торфяных пожаров в Вышгородском и Броварском районах, — говорится в сообщении.

При задымлении необходимо соблюдать рекомендации специалистов:

держать окна закрытыми, особенно ночью и утром;

по возможности не находиться на открытом воздухе;

при наличии включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

пить много воды;

делать влажную уборку;

если появилась одышка и кашель, обратиться к врачу.

Отмечается, что радиационный фон в городе – в норме.

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Напомним, что за состоянием воздуха в столице можно наблюдать в приложении Киев Цифровой.