Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

В столице наблюдается задымление воздуха: в чем причина, рекомендации киевлянам

5 сентября 2022, 10:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
задимлення
Источник: Depositphotos

В Киеве наблюдается задымление воздуха из-за пожаров в области. Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

— По информации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, по состоянию на утро 5 сентября, идет ликвидация торфяных пожаров в Вышгородском и Броварском районах, — говорится в сообщении.

Читайте также:
мити волоссяКлючевые правила самозащиты после взрыва на АЭС — врач-радиолог

При задымлении необходимо соблюдать рекомендации специалистов:

  • держать окна закрытыми, особенно ночью и утром;
  • по возможности не находиться на открытом воздухе;
  • при наличии включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • пить много воды;
  • делать влажную уборку;
  • если появилась одышка и кашель, обратиться к врачу.

Отмечается, что радиационный фон в городе – в норме.

Сейчас смотрят

Напомним, что за состоянием воздуха в столице можно наблюдать в приложении Киев Цифровой.

Источник
КГГА
Теги
Київ КГГА Пожежі Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь