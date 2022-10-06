В Сумской области начнет действовать масочный режим из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом с пятницы, 7 октября. Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, вопрос о введении маскового режима на территории региона обсудили на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

– У нас в области принято решение о введении маскового режима. Очень прошу каждого жителя области максимально соблюдать противоэпидемические меры, пользоваться масками и антисептиками, — высказал просьбу глава Сумской ОВА.

По его словам, на территории Сумской области уже зафиксированы летальные случаи среди украинцев в результате осложнений проблем со здоровьем, вызванных коронавирусом.

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