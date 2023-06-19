Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

В мире с таким диагнозом всего восемь человек, в том числе и 4-летняя девочка из Полтавы

19 июня 2023, 14:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Полтава

Аллергологи и иммунологи Полтавской областной клинической больницы имени М.В. Склифосовского выявили уникальный клинический случай с 4-летней пациенткой, у которой путь к установлению диагноза начался еще до рождения.

Как рассказала заместитель главного врача, детский иммунолог Ольга Бастаногова, ребенок родился на на 32-й неделе беременности путем кесарева сечения.

На 20-й неделе во время обследования были установлены внутриутробное инфицирование плода, двусторонний гидроторакс, многоводие, неиммунная водянка.

Читайте также:
новонароджене маляШестой ребенок родился в горах под открытым небом: медик скорой приняла роды на носилках

После рождения малышка 23 суток находилась в отделении реанимации, из них 12 дней – на ИВЛ, а затем 32 дня – в отделении постнатального ухода.

По словам медиков, в дальнейшем у ребенка фиксировались отеки конечностей, выявлялись другие диагнозы, с которыми его госпитализировали в Центр специализированной педиатрической помощи, а затем в Охматдет.

— Пациентка получала массивную противовирусную и антибактериальную терапию, выписывалась в удовлетворительном состоянии, но без основного диагноза, — говорится в сообщении.

Несколько лет медики вместе с родителями продолжали поиск диагноза, привлекали зарубежных специалистов. В результате у ребенка установили врожденную аномалию развития лифматических сосудов, обусловленную генной мутацией.

По словам медиков, в мире диагностировано всего восемь (!) человек с такими аномалиями, в том числе единственная в Украине пациентка.

В настоящее время врачи работают над предупреждением осложнений заболевания и улучшением качества жизни ребенка.

Источник: Полтавская ОКБ

Теги
Медики Полтава хвороба
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь