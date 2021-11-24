Украина по состоянию на 23 ноября в тройке мировых лидеров по суточному количеству смертей от коронавируса. Так, за сутки умерло 720 человек.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. Врач-анестезиолог Сергей Дубров объяснил, почему в стране один из самых высоких показателей смертности в мире из-за Covid-19.

— Могу уверенно сказать, что уровень смертности напрямую зависит от уровня вакцинации населения. Если посмотреть статистику Израиля и ведущих европейских стран, где более 60% вакцинированного населения, то количество летальных случаев там значительно ниже, чем в Украине, где менее 30% полностью вакцинированных граждан, — отметил он.

По словам специалиста, вакцинация значительно снижает уровень госпитализаций и смертности. Это хорошо прослеживается на примере Великобритании, которая уже много недель в списке лидеров по уровню заболеваемости, однако имеет низкий уровень смертности.

Кроме того, в первые две волны коронавируса уровень летальности почти не отличался от экономически развитых стран, что свидетельствует об опыте врачей. Дубров подчеркнул, что такая разница в количестве летальных исходов объясняется только уровнем вакцинации.

По состоянию на 24 ноября в Украине зафиксировали 14 325 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 29 044 людям, а умерли – 595 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1 743), Полтавской (1 060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.