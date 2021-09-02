Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) считает, что в настоящее время нет срочной необходимости прививаться третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса.

Такое мнение эксперты опубликовали на своем сайте.

— Доказательства, основанные на эффективности вакцины и продолжительности защиты, показывают, что все вакцины, разрешенные в ЕС, в настоящее время имеют высокую защиту от госпитализации, тяжелого течения болезни и смерти, связанной с Covid-19, — отметили они.

В центре отметили, что почти треть взрослых в возрасте старше 18 лет в ЕС до сих пор не получила двух доз вакцины от коронавируса. Поэтому в приоритете должны быть те, кто не прошел полный курс иммунизации.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в Европейском Союзе полностью вакцинировались 70% взрослого населения.

В то же время эксперты отметили, что дополнительные прививки уже должны быть рассмотрены для людей с сильно ослабленной иммунной системой, если они не достигают надлежащего уровня защиты от стандартной первичной вакцинации.

Также третью дозу в качестве меры предосторожности можно назначить пожилым людям, особенно тем, кто проживает в домах по уходу.

Всемирная организация охраны попросила богатые страны повременить с третьей дозой до конца сентября. По состоянию на начало августа в мире введено около четырех миллиардов доз, из них на богатые страны пришлось 80%. В бедных странах получается 1,5 дозы на 100 граждан, наихудшая ситуация наблюдается в Африке.

В то же время страны все же разрешают вакцинацию бустерной дозой. Такое решение уже приняли в Великобритании. Там третью дозу сделают людям с тяжелым иммунодефицитом, чтобы повысить шансы на выработку сильного иммунного ответа.

В Минздаве Украины отметили, что они пока не рассматривают возможность вакцинации третьей дозой в стране. В случае публикации результатов соответствующих исследований национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики предоставит свои выводы, на базе которых будет приниматься решение.

Источник: ECDC