45-летняя британка Эмили Робертсон рассказала, что неудачная операция по удалению межпозвоночной грыжи в 2012 году привела к временному параличу, но сегодня она до сих пор прикована к инвалидной коляске.

За два года перед операцией Эмили страдала головной болью и ригидностью шеи. Обследование выявило у женщины грыжу межпозвоночных дисков на шее, которую было рекомендовано удалить.

