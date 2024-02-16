45-летняя британка Эмили Робертсон рассказала, что неудачная операция по удалению межпозвоночной грыжи в 2012 году привела к временному параличу, но сегодня она до сих пор прикована к инвалидной коляске.

Страдала головной болью и ригидностью шеи

За два года перед операцией Эмили страдала головной болью и ригидностью шеи. Обследование выявило у женщины грыжу межпозвоночных дисков на шее, которую было рекомендовано удалить.

Woman paralysed from the neck down after botched op by ‘rogue NHS brain surgeon’ https://t.co/yhBC5WKacb — Ганна І. (@anni4ka2022) February 16, 2024



Малотравматичная операция позволяла быстро избавиться от боли и вернуться к повседневным делам. Но несмотря на небольшой риск осложнений, последствия хирургического вмешательства оказались ужасными.

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Проснулась парализованной

После операции женщина почувствовала, что парализована от шеи до ног. Через несколько часов она почувствовала палец правой ноги и подумала, что возвращается к норме.

Однако левая часть тела была все еще парализованной. Кроме того, в результате неудачного хирургического вмешательства возникла левосторонняя спастика — состояние, при котором мышцы твердеют.

А когда Эмили решила пообщаться с хирургом, который ее оперировал, выяснилось, что тот уехал за границу.

Частичный разрыв спинного мозга

Через шесть лет после операции в разговоре с другим нейрохирургом пациентка узнала вероятную причину паралича — частичный разрыв спинного мозга, который, скорее всего, произошел во время хирургического вмешательства.

Женщина до сих пор не знает, как такое случилось. И хотя она подала заявку на ознакомление со своими медицинскими документами, ей выдали неполную запись, а записи об операции вообще нет.

— Они забрали мою жизнь и ничего не сделали, чтобы это исправить, — подытожила Эмили.

Сейчас продолжается следствие. Оказывается, горе-хирург нанес вред десяткам пациентов, навсегда искалечив их жизни.