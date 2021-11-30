В Великобритании из-за появления нового штамма коронавируса Омикрон сокращают срок ревакцинации. Теперь вместо повторной прививки от Covid-19 через полгода, ее будут проводить через три месяца.

Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид в социальных сетях. По его словам, в министерстве согласились с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации уменьшить срок между основным курсом вакцинации от Covid-19 и ревакцинацией.

— Я попросил комитет срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма Омикрон. Я принял их совет уменьшить интервал для ревакцинации с шести до трех месяцев, — отметил Джавид.

Кроме того, детей в возрасте от 12 до 15 лет также советуют пригласить на вторую дозу через три месяца после первой. В правительстве страны отметили, что ревакцинацию следует предложить всем людям старше 18 лет, а не только группе риска. Это хотят сделать, чтобы остановить потенциальную волну коронавируса, которую может вызвать штамм Омикрон.

Профессор Вэй Шэн Лим подчеркнул, что любая вакцина во время пандемии может принести пользу для отдельных людей и общества. Поэтому в стране могут обеспечить бустерные дозы, чтобы подготовиться к возможному увеличению количества Covid-больных.

По состоянию на 27 ноября в Великобритании зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. Также в стране ужесточили правила въезда в страну из-за распространения этого штамма. Так, в течение двух дней после въезда все должны сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Источник: Саджид Джавид, BBC