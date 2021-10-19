19 октября в Великобритании зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса за последние семь месяцев. В течение суток 223 человека не смогли преодолеть Covid-19.

Высший показатель летальных исходов был лишь 9 марта. Тогда умер 231 человек.

Местные профессора бьют тревогу и по поводу ежедневной статистики новых случаев болезни. Так, по состоянию на 19 октября диагноз подтвердили у 43 738 человек.

Тогда как накануне цифры были более чем на 5 тыс. больше – 46 156 новых случаев.

Этот показатель также превзошел данные по состоянию на 17 июля, когда коронавирус подтвердили у 54 674 человек. Не смогли преодолеть болезнь тогда 45 граждан.

Не намного ниже были показатели и неделю назад, 12 октября. В минувший вторник Covid-19 подтвердили в 38 520 человек, 181 скончался.

Рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от этой болезни 19 октября зарегистрировали и в Украине.

Так, коронавирус подтвердили у 15 579 человек, среди которых 1 309 детей и 282 медработники.

Не смогли преодолеть болезнь 538 украинцев.

После выходных количество новых случаев было на 6 055 меньше и составляла 9 524. Летальных случаев было 177.