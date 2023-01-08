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У войны праздников нет: больницы нуждаются в донорской крови для раненых

8 января 2023, 17:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
донорство
Источник: Depositphotos

В довоенное время ежегодно в январе наблюдалось снижение донорской активности: украинцы праздновали, гостили, ездили на отдых.

Такой временный спад донаций перекрывался имеющимися накопленными запасами крови и ее компонентами.

Но сегодня – другая реальность. На нескольких направлениях фронта продолжаются тяжелые бои, россияне продолжают обстрелы украинских городов и сел.

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Мы не можем ослабить донорский фронт – запасы крови должны оставаться стабильными.

У войны нет праздников, а запасы крови нужно пополнять.

Не останавливаемся!

Обновленный список телефонов центров крови во всех регионах:

https://utcc.gov.ua/tsentry-krovi

Также внести свои данные в онлайн-реестры доноров можно здесь: https://www.donor.ua и https://helsi.me/

Источник
Минздрав
Теги
Донорство
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