В довоенное время ежегодно в январе наблюдалось снижение донорской активности: украинцы праздновали, гостили, ездили на отдых.
Такой временный спад донаций перекрывался имеющимися накопленными запасами крови и ее компонентами.
Но сегодня – другая реальность. На нескольких направлениях фронта продолжаются тяжелые бои, россияне продолжают обстрелы украинских городов и сел.
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Мы не можем ослабить донорский фронт – запасы крови должны оставаться стабильными.
У войны нет праздников, а запасы крови нужно пополнять.
Не останавливаемся!
Обновленный список телефонов центров крови во всех регионах:
https://utcc.gov.ua/tsentry-krovi
Также внести свои данные в онлайн-реестры доноров можно здесь: https://www.donor.ua и https://helsi.me/