В субботу 23 апреля в Окне жизни, расположенном в одной из детских больниц Львова, оставили младенца.
Это мальчик. Ему на вид около двух месяцев.
Ребенка нашли утром медики одной из городских детских больниц.
Рядом с младенцем не было никаких документов или записки.
В настоящее время медики со стражами порядка оформляют акт об оставлении ребенка.
Какое-то время мальчик будет под наблюдением врачей.
В последний раз в Окне жизнь оставляли ребенка почти год назад, в мае 2021. Тогда мать оставила записку со словами извинения.
Анализируя последние данные, доступные CDC, американские клинические исследователи обнаружили, что в настоящее время основной причиной смерти среди детей до 19 лет являются огнестрельные ранения.
Можно предположить, что эта тема станет актуальной и для Украины, в которой сейчас много огнестрельного оружия.
Источник: Львовский горсовет