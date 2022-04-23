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В Окне жизни львовской больницы нашли двухмесячного младенца

23 апреля 2022, 13:23
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
новорожденный
Источник: Depositphotos

В субботу 23 апреля в Окне жизни, расположенном в одной из детских больниц Львова, оставили младенца.

Это мальчик. Ему на вид около двух месяцев.

Ребенка нашли утром медики одной из городских детских больниц.

Рядом с младенцем не было никаких документов или записки.

В настоящее время медики со стражами порядка оформляют акт об оставлении ребенка.

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Какое-то время мальчик будет под наблюдением врачей.

В последний раз в Окне жизнь оставляли ребенка почти год назад, в мае 2021. Тогда мать оставила записку со словами извинения.

Анализируя последние данные, доступные CDC, американские клинические исследователи обнаружили, что в настоящее время основной причиной смерти среди детей до 19 лет являются огнестрельные ранения.

Можно предположить, что эта тема станет актуальной и для Украины, в которой сейчас много огнестрельного оружия.

Источник: Львовский горсовет 

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