В ВОЗ опубликовали первую дорожную карту для борьбы с послеродовым кровотечением.

К проекту привлечено более 130 экспертов. Его реализацией будет руководить междисциплинарный руководящий комитет.

В дорожной карте указаны цели и меры для исследования, нормотворчества и внедрения необходимых действий для борьбы с послеродовым кровотечением.

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ВОЗ вместе с партнерами планируют обеспечить страны необходимой техникой для внедрения глобальных руководящих принципов в мероприятия национальной политики.

Первоначально поддержка будет предоставляться странам с самым высоким уровнем смертности от послеродового кровотечения.

В ВОЗ сообщили, что в мире каждые две минуты умирает одна женщина из-за проблем с беременностью или во время родов.

Самая распространенная причина смертности — послеродовое кровотечение. Оно приводит к почти 70 тыс. смертей в год. Если женщина выживает, она имеет много рисков остаться инвалидом или получить сильную психологическую травму.

Источник: ВОЗ