В ВОЗ опубликовали первую дорожную карту для борьбы с послеродовым кровотечением.
К проекту привлечено более 130 экспертов. Его реализацией будет руководить междисциплинарный руководящий комитет.
В дорожной карте указаны цели и меры для исследования, нормотворчества и внедрения необходимых действий для борьбы с послеродовым кровотечением.
ВОЗ вместе с партнерами планируют обеспечить страны необходимой техникой для внедрения глобальных руководящих принципов в мероприятия национальной политики.
Первоначально поддержка будет предоставляться странам с самым высоким уровнем смертности от послеродового кровотечения.
В ВОЗ сообщили, что в мире каждые две минуты умирает одна женщина из-за проблем с беременностью или во время родов.
Самая распространенная причина смертности — послеродовое кровотечение. Оно приводит к почти 70 тыс. смертей в год. Если женщина выживает, она имеет много рисков остаться инвалидом или получить сильную психологическую травму.
Источник: ВОЗ