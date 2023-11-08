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В ВОЗ прогнозируют увеличение инфекционных болезней в Украине из-за войны

8 ноября 2023, 09:38
Ольга Боднарчук редактор
В ВОЗ прогнозируют увеличение инфекционных болезней в Украине из-за войны
Источник: Pixabay

Из-за войны, в Украине увеличивается заболеваемость инфекционными болезнями, они будут переноситься тяжелее. Рассказал об этом руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

Глава говорит, что сейчас наблюдается более тяжелое течение инфекционных заболеваний. Украине также нужна поддержка для хронических и других, неинфекционных болезней.

Заболевания в Украине

Хабихт отметил, что в некоторых регионах страны стоит пристально наблюдать за распространением бешенства, холеры, полиомиелита, кори, дифтерии.

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Он также предупредил, что нужно быть готовыми ко всем инфекционным заболеваниям, но их распространенность будет отличаться по областям.

— 10 млн людей нуждаются в поддержке в сфере психического здоровья, — еще добавил Ярно Хабихт.

Руководитель офиса ВОЗ в Украине подчеркнул, что психологические проблемы будут актуальными и для следующих поколений.

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Источник
Интерфакс-Украина
Теги
ВООЗ Украина хвороби
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