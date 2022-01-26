Новости На пульсе Медосмотр Тело Психологія Дети Cпецтемы Видео
Новости

В ВОЗ определили претендента на должность гендиректора организации

26 января 2022, 07:47
Татьяна Забожко редактор ленты
В ВОЗ определили претендента на должность гендиректора организации

Кандидатуру Тедроса Аданома Гебреисуса выдвинули на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения на второй срок.

Такое решение принял исполнительный комитет организации во время 150-й сессии в Женеве.

Голосование состоится во время 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2022 года.

Тедрос Аданом Гебреисус занимает должность гендиректора ВОЗ с 2017 года.

За время пребывания на посту выделил пять ключевых приоритетов для организации для:

  • общий охват услугами здравоохранения;
  • чрезвычайные ситуации в области здравоохранения;
  • здоровье женщин, детей и подростков;
  • влияние изменения климата и окружающей среды на здоровье человека;
  • реформирование ВОЗ.

До этого с 2012 до 2016 года он возглавлял министерство иностранных дел Эфиопии.

Начинал свою карьеру Гебреисус с должности лаборанта в министерстве здравоохранения страны.

Теги
ВООЗ
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь