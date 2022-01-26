Кандидатуру Тедроса Аданома Гебреисуса выдвинули на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения на второй срок.
Такое решение принял исполнительный комитет организации во время 150-й сессии в Женеве.
The WHO Executive Board #EB150 nominated @DrTedros for WHO Director-General position to be decided at #WHA75 in May 2022 pic.twitter.com/q7Mo5LgGEf
— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 25, 2022
Голосование состоится во время 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2022 года.
Тедрос Аданом Гебреисус занимает должность гендиректора ВОЗ с 2017 года.
За время пребывания на посту выделил пять ключевых приоритетов для организации для:
- общий охват услугами здравоохранения;
- чрезвычайные ситуации в области здравоохранения;
- здоровье женщин, детей и подростков;
- влияние изменения климата и окружающей среды на здоровье человека;
- реформирование ВОЗ.
До этого с 2012 до 2016 года он возглавлял министерство иностранных дел Эфиопии.
Начинал свою карьеру Гебреисус с должности лаборанта в министерстве здравоохранения страны.