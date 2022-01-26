Кандидатуру Тедроса Аданома Гебреисуса выдвинули на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения на второй срок.

Такое решение принял исполнительный комитет организации во время 150-й сессии в Женеве.

The WHO Executive Board #EB150 nominated @DrTedros for WHO Director-General position to be decided at #WHA75 in May 2022 pic.twitter.com/q7Mo5LgGEf — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 25, 2022

Голосование состоится во время 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2022 года.

Тедрос Аданом Гебреисус занимает должность гендиректора ВОЗ с 2017 года.

За время пребывания на посту выделил пять ключевых приоритетов для организации для:

общий охват услугами здравоохранения;

чрезвычайные ситуации в области здравоохранения;

здоровье женщин, детей и подростков;

влияние изменения климата и окружающей среды на здоровье человека;

реформирование ВОЗ.

До этого с 2012 до 2016 года он возглавлял министерство иностранных дел Эфиопии.

Начинал свою карьеру Гебреисус с должности лаборанта в министерстве здравоохранения страны.