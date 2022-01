Кандидатуру Тедроса Аданома Гебреисуса выдвинули на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения на второй срок.

Такое решение принял исполнительный комитет организации во время 150-й сессии в Женеве.

The WHO Executive Board #EB150 nominated @DrTedros for WHO Director-General position to be decided at #WHA75 in May 2022 pic.twitter.com/q7Mo5LgGEf

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 25, 2022