Новое исследование немецких ученых показывает прямую зависимость между темпами вакцинации против Covid-19 и снятием ограничений, введенных с началом пандемии.

Спустя больше года после начала пандемии Covid-19 программы вакцинации обещают облегчить многие проблемы, вызванные этой болезнью, включая необходимые ограничения, которые имели негативные социальные и экономические последствия.

Многие исследования были сосредоточены на приоритетах в распределении вакцин, а также на оптимальных способах борьбы с распространением Covid-19. Однако вопрос о том, как осуществить плавный переход от незащищенной популяции к возможному популяционному иммунитету, оставался открытым.

Чтобы ответить на этот вопрос, сотрудники Института динамики и самоорганизации Макса Планка в Германии применили математическое моделирование к эпидемиологическим данным и данным вакцинации из Германии, Франции, Великобритании и других европейских стран.

В частности, они количественно оценили скорость, с которой ограничения могут быть сняты во время развертывания вакцинации, чтобы снизить риск повторных волн Covid-19.

Рассмотрев различные вероятные сценарии, исследователи пришли к выводу, что дальнейших серьезных волн заболеваемости можно избежать только в том случае, если ограничения будут сняты не быстрее, чем темпы, продиктованные прогрессом вакцинации, и что в принципе в выигрыше не останется никто, если ослабить ограничения слишком быстро.

Результаты показывают, что даже после вакцинации 80 процентов взрослого населения, новые, более заразные варианты Covid-19 могут вызвать новую волну и сокрушить отделения интенсивной терапии, если отменить все ограничения.

— В таком случае ограничения должны быть быстро восстановлены, что приведет к исчезновению миража свободы, — говорит соавтор Виола Приземанн.

По ее мнению, ранняя отмена ограничений привела бы к высоким затратам на заболеваемость и летальность.

Исследователи говорят, что их результаты показывают, что, несмотря на общественное давление, политикам не следует торопиться с ослаблением ограничений и что необходим высокий уровень вакцинации, особенно среди групп высокого риска.