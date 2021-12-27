В ЕС рассказали, сколько вакцинировали людей от коронавируса

За прошедший год в Европейском Союзе вакцинировали против коронавируса свыше 78% взрослого населения.

Такое заявление сделала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, 12 месяцев назад стартовала кампания вакцинации против коронавируса в Есровоюзе.

— Мы прошли долгий путь. В настоящее время вакцинированы более 78% взрослого населения ЕС, — отметила Ляйен.

Она добавила, что вакцинация против коронавируса необходима для сдерживания пандемии, особенно на фоне того, что появился новый штамм Омикрон.

По словам главы Еврокомиссии, страны ЕС располагают достаточным количеством вакцины для того, чтобы предоставить третью дозу всем гражданам.

Ляйен выразила слова благодарности всем сотрудникам сферы здравоохранения за то, что те обеспечивали безопасность граждан.